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Bursaspor'da çöküş

Süper Lig'de son 6 haftanın en kötü takımı Bursaspor oldu. Yeşil beyazlı ekip yalnızca 2 puan toplarken, en yüksek puanı ise Medipol Başakşehir hanesine yazdırdı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:05
Bursaspor'da çöküş

Süper Lig’de Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu oyun ile camiasını tatmin eden Bursaspor, son dakikalarda yediği golle 1 puana razı olmuştu. Ligde son olarak 14’üncü haftada deplasmanda Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor, daha sonra oynadığı maçlarda ise galibiyete hasret kaldı. Ligin son 6 haftası dikkate alındığında 18 takım içerisindeki en kötü takım olan yeşil beyazlı ekip, bu süreç içerisindeki puan tablosunun dibinde yer alıyor.
 
BURSASPOR SADECE 2 PUAN TOPLADI

Bu süreçte yalnızca evinde oynadığı maçlarda Gençlerbirliği ve Beşiktaş’tan birer puan alan Bursaspor; sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrıldı. Yalnızca 2 puanı hanesine yazdırabilen yeşil beyazlı ekibin dışında Teleset Mobilya Akhisarspor da son 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.
 
AKHİSARSPOR'DAN DAHA AZ ATTI

İki takımın bu süreçte gol averajları da 7 olarak dikkat çekerken, Manisa ekibinden 2 gol daha az atan yeşil beyazlı ekip, böylelikle söz konusu sürecin en kötü performans gösteren ekibi oldu. Süper Lig’de bu hafta ise son haftaların en formsuz iki ekibi, Manisa’da kozlarını paylaşacak. Bursaspor, ilk yarıdaki maçta T.M. Akhisarspor’u 3-0 ile geçerken, Manisa’da oynanan son maçı ise yeşil beyazlılar karşısında ev sahibi ekip, 5-1’lik farklı bir skorla kazanmıştı.
 
EN FORMDA EKİP BAŞAKŞEHİR

Süper Lig’in son 6 haftasında en formda ekip ise Medipol Başakşehir oldu. Şu an puan tablosunda da liderlik koltuğunda oturan turuncu lacivertliler, 13 puan topladı. M.Başakşehir’i ise 12’şer puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takip etti. Bu süreci yenilgisiz geçen ekipler ise Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği oldu. T.M. Akhisarspor ise galibiyet alamadı.
 
EN YÜKSEK SIÇRAMA GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN

Ligde son 7 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği ise en yüksek sıçrayışı gerçekleştirdi. Ligin 14’üncü haftası sonunda 11 puanla sondan ikinci sırada yer alan Ankara temsilcisi, puanını 21’e çıkararak son 6 maçında 10 puan topladı. Küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını da 3’e çıkaran Gençlerbirliği, şu an ligde 13’üncü sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:05
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