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Bursaspor yeni transferine imzayı attırdı!

Bursaspor, Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis’ten kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
Bursaspor yeni transferine imzayı attırdı!

Shehu, “Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için buraya geldim” dedi.

Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen törene Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay da katıldı. Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Shehu’nun Nijerya Milli Takımı’nda 16 maça çıktığını hatırlatarak, “İnşallah Shehu ile birlikte Dünya Kupası’nda 3 tane Bursasporlu izleme şansımız olacak. Kariyer ve karakteri de iyice araştırıldı, kentimize en uygun futbolcu olduğu anlaşıldı. Başkanımız karar verdi ve Bursaspor’a kazandırdık” dedi.

"UMARIM BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

200 bin euro bonservis bedeli ile 2.5 yıllığına kadroya katılan Shehu ise, “Buraya takıma yardımcı olmak için geldim. Umarım büyük başarılar elde edebiliriz, Avrupa yolunda takıma yardımcı olmak için hatta Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için buraya geldim. Burada olmaktan oldukça mutluyum. Taraftara da teşekkür etmek için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Sosyal medyadan da birçok kez ulaşmaya çalıştılar. Umarım burada başarılar elde eder ve sezonun sonunda da burada bir aile olarak bunu kutlarız” dedi.

"UYGUN GÖRDÜĞÜ YERDE OYNAMAYA HAZIRIM"

Sağ bek, orta saha ve stoper mevkilerinde oynamışlığının olduğunu dile getiren Nijeryalı oyuncu, “Tabii ki bunun kararını hoca verecek. Uygun gördüğü yerde oynamaya hazırım. Paul Le Guen’in ismini, Nijerya Milli Takımı’nın başına geçeceği iddia edildiğinde duymuştum. Beni takıma katmak istediğinde de araştırma fırsatı buldum. Oyuncu olarak çok şanslı hissediyorum, çünkü kariyerime bir şeyler katacağını düşünüyorum. Tabii ki hocanın ne istediği önemli. Hücuma katkı verebilmeyi severim. Hoca benden hücuma daha çok katkı vermemi isterse veririm” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Shehu, kendisini 2.5 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:59
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