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Bursaspor topbaşı yapıyor

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına start verecek.

30 Haziran 2017 Cuma 10:28
Bursaspor topbaşı yapıyor

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 17.00’de Özlüce Tesisleri’nde toplanacak olan yeşil-beyazlı oyuncular, saat 19.00’da ise sahaya inecek. Yeni teknik adam Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilecek ilk antrenman öncesi deneyimi çalıştırıcı futbolcularla da tanışacak. Bursa’daki ilk etap çalışmalarının ardından 16 Temmuz’da yurtdışı kampı için Avusturya’ya gidecek olan Timsah, 28 Temmuz’da yeniden yurda dönecek.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:28
  1. Bursaspor
  2. Bursa
  3. Avusturya
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