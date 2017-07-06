Bursaspor Nijeryalı stoper Troost-Ekong'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı stoper Erick Cabaco'dan menajerlerin istekleri nedeniyle vazgeçen yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Paul Le Guen'in de onayıyla Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ile irtibata geçti.

Yöneticiler, yaptıkları görüşmeler sonucu Belçika ekibi Gent ve 23 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Troost-Ekong'un birkaç gün içinde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.