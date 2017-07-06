Bursaspor Nijeryalı stoper Troost-Ekong'la anlaştı
Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijeryalı futbolcusu Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı stoper Erick Cabaco'dan menajerlerin istekleri nedeniyle vazgeçen yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Paul Le Guen'in de onayıyla Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ile irtibata geçti.
Yöneticiler, yaptıkları görüşmeler sonucu Belçika ekibi Gent ve 23 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.
Troost-Ekong'un birkaç gün içinde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.