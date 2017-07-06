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Bursaspor Nijeryalı stoper Troost-Ekong'la anlaştı

Bursaspor, Belçika ekibi Gent'in Nijeryalı futbolcusu Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
Bursaspor Nijeryalı stoper Troost-Ekong'la anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Belçika'nın Gent takımından Nijeryalı stoper William Troost-Ekong'un transferi için oyuncu ve kulübü ile prensipte anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı stoper Erick Cabaco'dan menajerlerin istekleri nedeniyle vazgeçen yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Paul Le Guen'in de onayıyla Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong ile irtibata geçti.

Yöneticiler, yaptıkları görüşmeler sonucu Belçika ekibi Gent ve 23 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

Troost-Ekong'un birkaç gün içinde Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
  1. Bursaspor
  2. Bursa
  3. Belçika
  4. Nijerya
  5. Uruguay
  6. Nijer
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