Bursaspor kan tazeliyor

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor, devre arası transfer sürecinde iki önemli isim ile anlaşma sağladı.

Bursaspor kan tazeliyor
Eklenme: 10 Ocak 2017, 10:40
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Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Bursaspor, devre arası transfer sürecinde iki önemli isim ile anlaşma sağladı.Yeşil-beyazlı takım, Gençlerbirliği’nin golcüsü Stancu ve Çin Süper Lig ekibi Shanghai’de forma giyen Jean Kouassi ile el sıkıştı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Stancu kimdir?

Romanya Milli Takımı forması giyen ve ilk olarak Galatasaray’a gelen Stancu 2 sezon Ordu, 2 sezon da Gençlerbirliği forması giydi.

Kouassi kimdir?

Çok yönlü bir oyuncu olan Kouassi, Hajduk Split ve Shanghai'de forma giydi.

 
EtiketlerBursasporGençlerbirliğiStancuShanghaiJean Kouassi
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