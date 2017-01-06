Bursaspor Isaac Success'i kiralamak istiyor

Bursaspor, Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Nijeryalı forvet Isaac Success'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor Isaac Success'i kiralamak istiyor
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:52
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Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda dün Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler bir araya geldi.

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen görüşmede deneyimli çalıştırıcı, bir süredir izlenen Premier Lig ekiplerinden Watford'un 20 yaşındaki forveti Isaac Success'in alınması yönünde rapor verdi.

İngiliz ekibine 15 milyon euroluk bonservis ücreti karşılığında Granada'dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.




 
EtiketlerGalatasarayBursasporAntalyaBursaNijeryaGalataHamza HamzaoğluNijer
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