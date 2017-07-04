Bursaspor idmanında şoke eden görüntü

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Furkan Özçal'ın görüntüsü şaşkına çevirdi

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

2016-2017 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen Furkan Özçal'ın idmandaki aşırı kilolu hali ise şaşkınlığa neden oldu.