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Bursaspor idmanında şoke eden görüntü

Bursaspor'un Galatasaray'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Furkan Özçal'ın yaşadığı sakatlığın ardından aldığı kilolar dikkati çekti.

04 Temmuz 2017 Salı 17:24
Bursaspor idmanında şoke eden görüntü

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Furkan Özçal'ın görüntüsü şaşkına çevirdi

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist İlker Arıbaş eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

2016-2017 sezonu başında Galatasaray'dan transfer edilen Furkan Özçal'ın idmandaki aşırı kilolu hali ise şaşkınlığa neden oldu.

Kilolu görüntüsüyle dikkat çeken Furkan Özçal, geride bıraktığımız sezon Bursaspor formasıyla 29 lig maçına çıkarken, 1 gol 1 asist kaydetmişti.
Kilolu görüntüsüyle dikkat çeken Furkan Özçal, geride bıraktığımız sezon Bursaspor formasıyla 29 lig maçına çıkarken, 1 gol 1 asist kaydetmişti.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:24
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