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Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı

Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Grozav ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:12
Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:12
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