Bursaspor gemileri yaktı 3 transfer daha

Savunmaya Titi, Ekong ve Barış Yardımcı gibi önemli takviyelerde bulunan Yeşil-Beyazlılar şimdi orta saha ve forvet transferlerine geçirdi. Bursaspor, Udinese’de forma giyen orta saha oyuncusu Badu’yu renklerine bağlamak istiyor. Avusturya kampında bulunan yöneticiler bu transferi gerçekleştirmek adına Milano’ya hareket etti. Görüşme bugün yapılacak.

Timsah tüm şartları zorlayacak. Ayrıca daha önce gündeme gelen Jonas Martin için de girişimler devam ediyor. Her iki oyuncunun da bu hafta içerisinde transferlerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Jonas Martin ismini teknik direktör Paul Le Guen yönetime vermiş ve mutlaka bitirilmesini istemişti. Bursaspor, bu hafta her iki oyuncuyu da açıklamaya hazırlanıyor.

İspanya’dan geliyor

Timsah forvete ise yıldız bir isim alacak: Felipe Caicedo. İspanyol ekibi Espanyol’un formasını giyen Ekvadorlu futbolcunun menaceriyle temas kuruldu. Hocanın olumlu rapor verdiği 28 yaşındaki forvet geçen sezon çıktığı 29 maçta 2 kez ağları havalandırmıştı. Caicedo’nun ismi daha önce Fenerbahçe’yle de anıldı.

Kaynak:Fanatik