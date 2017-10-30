Bursaspor: Eski günlerimize geri dönüyoruz

Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak Antalyaspor maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı taraftarların desteğiyle maça iyi başladıklarını ve sonucunu da net bir skorla aldıklarını dile getiren Parlakay, "Antalyaspor maçı umduğumuzdan daha kolay geçti. Yeni bir sistemle oynuyoruz. Bu karşılaşmada da sistemin yüzde 80 oturduğunu gördük." dedi.

Parlakay, yeni sistemde en güzel tarafın rakiplere pozisyon vermemeleri olduğunun altını çizerek, "Bursa, geçmişten beri rakipler için zor bir deplasmandır. Bizler de yeniden eski günlerimize dönmek istiyorduk. Yeni sistemimizle yeniden eski günlerimize dönüyoruz. Bursa'nın tüm takımlar için ne kadar zor bir deplasman olduğunu tekrardan herkesin hafızasında yer edindirdik. Galibiyetin yanında bizi sevindiren diğer konu da bu oldu." diye konuştu.

Takımın sahada, taraftarların da tribünde üzerlerine düşeni sonuna kadar yaptıklarını anlatan Parlakay, teknik heyet, futbolcu ve taraftar birlikteliğiyle gelecekte daha iyi durumda olacaklarına inandığını belirtti.

Parlakay, Antalyaspor galibiyetinin artık geride kaldığını, şimdiden gelecek hafta oynayacakları Kasımpaşa maçını düşünmeye başladıklarını ifade ederek, "Yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi önümüzde Kasımpaşa maçı var. Onu da kazanmak için İstanbul'a gideceğiz. Hedefimiz belli. İyi bir hava y