Bursaspor duyurdu! "Tüm suç karıncalarda"

Bursaspor Kulüp Müdürü Erhan Başoğlu, çimlere yönelik eleştirilere cevap vererek, çimlerin köklerinin güçlenmesi için yeterli çalışmanın yapılmadığı ve sorunun tespitinin ardından yapılan çalışmaların da Beşiktaş maçına yetişmediğini kaydetti.



Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasında zeminde görülen bozulmalar dikkat çekmişti. Yoğun eleştiriler üzerine Bursaspor Kulüp Müdürü Erhan Başoğlu açıklamalar yaptı. Stadyum yüklenici firması ile bakım firması arasında 31 Mayıs 2017'de sözleşme imzalandığını hatırlatan Erhan Başoğlu, "Kulüp olarak bu sözleşmede herhangi bir dahlimiz bulunmamaktadır. Yapılan sözleşme gereği, sahanın yapımı ve bakımı ile ilgili tüm sorumluluk ve sarf malzemeleri (gübre, tohum, ilaç, ek besin vb) bakım firmasına aittir" dedi.



"KARINCALAR YÜZEYE ÇIKARAK BOZDU"



Bursaspor Kulübü olarak zemin konusunda görevlerini fazlasıyla yerine getirdiklerini belirten Erhan Başoğlu, "Kasım 2017 tarihi itibarıyla yapılan saha bakın uygulamalarının ve zemine atılacak olan gübrenin, uygulama yapılmadan önce, gereğinden fazla olarak yüzde 46 oranında azot içerdiği, saha bakım sorumlumuz tarafından tespit edilmiş olup, bakım firmasına bildirilmiştir. Buna rağmen uygulamanın yapılması neticesinde sahanın büyük bir bölümünde çimlerde yanma meydana gelmiştir. Ayrıca zeminde bulunan karıncaların ilaçlanmasıyla alakalı bölgesel değil, sahanın tamamına uygulama yapılması gerektiği bakım firmasına tarafımızca iletildi. Çim köklerinin güçlenmesi için yeterli çalışmanın yapılmadığı (TFF periyodik zemin bakım raporlarında bulunmaktadır) tespit edilmiştir. Sulama çalışmasının gereğinden fazla olmasından kaynaklanan yosunlaşma sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu tespitler üzerine bakım firmasıyla bir toplantı gerçekleştirilmiş, kulüp saha bakım sorumlumuz ile kendilerinden istenilen raporlar karşılaştırılarak sorunların aşılması için ortak yol bulunmaya çalışılmıştır. Yanlış bir ilaç ve gübre uygulamasından dolayı sahada sararmalar olduğu ve çimlerin zarar gördüğü, saha içerisinde belirli yerlerdeki karıncaların yüzeye çıkarak yüzeyi bozdukları tespitleri iletildi" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ MAÇINA KADAR GELİŞME GÖSTERMEDİ"



Yapılan çalışmaların 18 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen kontrollerde yeterli bulunmadığına işaret eden Erhan Başoğlu, "Bunun üzerine Büyükşehir Belediye yetkilileriyle konu görüşülmüş olup, 20 Ocak 2018 tarihinde stadyumda Büyükşehir Belediye yetkilileri, stadyum yüklenici firma yetkilileri, saha bakım firma yetkilileri ve kulübümüzün katılımıyla geniş çaplı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı neticesinde saha bakım firmasının ek personel desteğiyle tohumlama, ilaçlama, gübreleme ve kumlama işlemleri yapılarak zemin düzeltme çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırılmıştır. 22 Ocak 2018 itibariyle çalışmalar başlamış olup, 15 Şubat 2018 tarihine kadar zeminde gereken tüm düzenlemelerin bitmiş olacağı saha bakım firması yetkilileri tarafından tarafımıza taahhüt edilmiştir. Mevsimsel olumsuzluklar nedeniyle yapılan ekim çalışmalarının ardından tohumlar, 2 Şubat 2018 tarihinde oynanan Beşiktaş müsabakasına kadar gelişme göstermemiştir" ifadelerini kullandı.



"EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇINA YETİŞİYOR"



Bakım firması tarafından yapılan tüm taleplerin kulüpçe yerine eksiksiz olarak getirilmekte olduğunu kaydeden Erhan Başoğlu, saha ısıtma sistemlerinin 2 aydır aralıksız çalıştırdığını söyledi. Stadyum yapısından dolayı havalandırma sıkıntısı yaşandığını ve bunu da 10 adet büyük havalandırma cihazı ile çözdüklerini dile getiren Erhan Başoğlu, çimler tüm teçhizatların ise kulüpte bulunduğunu kaydetti. Ayrıca gerekli çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Erhan Başoğlu, zeminin 18 Şubat 2018’de oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır olacağının altını çizdi.



Erhan Başoğlu son olarak, 20 Ocak 2018'deki toplantıda 31 Mart 2018 ısıtma sorununun tamamen giderileceğini ve 30 Haziran 2018'den itibaren tüm sorumluluğun Bursaspor Kulübü'ne ait olacağını söyledi. Bunun yanında tribünler arasında bulunan tel örgüler de lamine camlar ile değiştirilecek.