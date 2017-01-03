Bursaspor Chebake transferinde sona geldi

Süper Lig'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren yeşil-beyazlı kulüp, teknik ekibin raporu doğrultusunda bir süredir görüşme halinde olduğu 27 yaşındaki Faslı sağ bek Issam Chebake transferinde sona yaklaştı.

Bursaspor Chebake transferinde sona geldi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:37
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Bursaspor, Fransa 2. Lig takımlarından La Havre'de forma giyen Issam Chebake transferinde sona geldi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Fransa 2. Lig ekiplerinden La Havre'de forma giyen tecrübeli oyuncunun transferini bir kaç gün içinde bitirmek isteyen yönetim, Chebake'nin ardından 3 oyuncu daha transfer etmek istiyor.

Bursaspor'a sıcak bakıyor
Bursaspor'da forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncu yeşil-beyazlı kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını da takibe aldı.




 
EtiketlerBursasporBursaFransaFasHamza Hamzaoğlu
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