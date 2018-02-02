Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor bu akşam kendi evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

02 Şubat 2018 Cuma 18:32
Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri

Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor bu akşam evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Bursaspor da Beşiktaş önünde iyi bir sonuç alarak çıkışa geçmek istiyor.

Siyah beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı Ryan Babel ve tedavisine devam edilen Dusko Tosic'ten sonra son idmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Atiba Hutchinson da bu kritik karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Yeni transferlerden Vagner Love kafileye dahil edilirken, Cyle Larin ise 19 kişilik kadroda yer almıyor.

Bursaspor ise sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir kadroda yok. Ertuğrul Ersoy'un durumu ise maç saaatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Kembo, Aziz, Stancu, Sow

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolga, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:32
  1. Süper Lig'in 20. haftası
  2. Bursaspor
  3. Beşiktaş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Menbiç açıklaması
    1. ABD'den Menbiç açıklaması
    2. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    3. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    4. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    5. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    6. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    7. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    8. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    9. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    10. New York borsası düşüşle açıldı
    11. Almanya'dan skandal hamle!
    12. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    13. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    14. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    15. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    16. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    17. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    18. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    19. Kripto para üretiminde kullanılan..
    20. Yeni milli İHA göreve başlıyor...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap