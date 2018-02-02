Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel 11 leri

Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor bu akşam evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20:00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Bursaspor da Beşiktaş önünde iyi bir sonuç alarak çıkışa geçmek istiyor.

Siyah beyazlı ekipte, sarı kart cezalısı Ryan Babel ve tedavisine devam edilen Dusko Tosic'ten sonra son idmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Atiba Hutchinson da bu kritik karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Yeni transferlerden Vagner Love kafileye dahil edilirken, Cyle Larin ise 19 kişilik kadroda yer almıyor.

Bursaspor ise sakatlığı bulunan Pablo Batalla, Cristobal Jorquera ve Emre Taşdemir kadroda yok. Ertuğrul Ersoy'un durumu ise maç saaatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER...

Bursaspor: Harun, Shehu, Titi, Ekong, Barış, Yusuf, Badu, Kembo, Aziz, Stancu, Sow

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolga, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo