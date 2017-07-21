Bursaspor Badu'nun peşinde
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeşil-beyazlıların İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Badu'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.21 Temmuz 2017 Cuma 10:29
Bursasporlu idareciler, İtalya'nın Udinese takımında oynayan Ganalı Emmanuel Badu'yu kiralamak için çalışmalarını hızlandırdı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmak için görüşmeler yapan Bursasporlu yöneticilerin İtalya'da Ganalı oyuncu ve kulübü ile temas halinde olduğu bildirildi.