Bursaspor Badu'nun peşinde

Bursasporlu idareciler, İtalya'nın Udinese takımında oynayan Ganalı Emmanuel Badu'yu kiralamak için çalışmalarını hızlandırdı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmak için görüşmeler yapan Bursasporlu yöneticilerin İtalya'da Ganalı oyuncu ve kulübü ile temas halinde olduğu bildirildi.