Bursa'nın İznik ilçesinde huzur operasyonu
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma eş zamanlı huzur operasyonu gerçekleştirdi.20 Ocak 2018 Cumartesi 09:27
İznik ilçe jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği sağlamak için operasyon düzenledi. Trafik asayiş birimleri Boyalıca Mahallesi’ndeki 4 ayrı noktada eş zamanlı olarak yol kontrolü yaptı. Şüpheli araçlar durdurularak sürücüleri hakkında gerekli kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Ekipler rutin kontrollerin süreceğini bildirdi.