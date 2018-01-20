Bursa'nın İznik ilçesinde huzur operasyonu

İznik ilçe jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği sağlamak için operasyon düzenledi. Trafik asayiş birimleri Boyalıca Mahallesi’ndeki 4 ayrı noktada eş zamanlı olarak yol kontrolü yaptı. Şüpheli araçlar durdurularak sürücüleri hakkında gerekli kimlik kontrolü yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Ekipler rutin kontrollerin süreceğini bildirdi.