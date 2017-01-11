Bursalıların vazgeçilmezi 'cantık'

Bursa'da, "Bursa pizzası", "Bursa pidesi" ve "Lahmacunun tonton kuzeni" gibi isimlerle anılan cantık, öğle yemekleri kadar özel günlerde de vazgeçilmez bir lezzet olarak sevilerek tüketiliyor.

Bursa'da hemen hemen bütün pide salonlarında yıllardır yapılan cantık, hem fiyatı hem de lezzetiyle genellikle öğle yemeklerinin vazgeçilmezi olarak dikkati çekiyor.

Kıymalı, kuşbaşılı, peynirli, kaşarlı ve yumurtalı yapılan cantık, tanesi 3,5 ila 5 lira arasında satılıyor.

"Bursa pidesi", "Bursa pizzası", "Bursa lahmacunu", "lahmacunun tonton kuzeni" gibi isimlerle anılan, düğün ve cenaze törenlerinde de misafirlere ikram edilen bu küçük pide, kente gelen yerli ve yabancı turistlerce de sevilerek tüketiliyor.

Kentte kayıtlı 200 civarında pide salonunda, günde 50 binin üzerinde cantık yapılıp tüketildiği tahmin ediliyor.

Bursa dışında pek bilinmeyen bu lezzeti 29 yıldır üreten Yusuf Pideci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1958 yılında Kayhan Çarşısı'nda cantık üretimine başladığını söyledi.

Firmanın başına 1988 yılında kendisinin geçtiğini belirten Pideci, "Bu, Bursa'ya has üründür ve pidenin değişik bir çeşididir. Kemalpaşa ve İnegöl'ü geçtikten sonra bilinmeyen, Bursa'da kilitlenmiş kalmış ilimize has bir üründür." dedi.

Pideci, cantığın yapılışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Mayalı hamur ve dana kıymasından yapılır. 120-125 gram arasındaki bir hamurla içinde 60-65 gram harmanlanmış dana kıyma ve malzemesiyle beraber, kenarlarında 2-3 santimetre boşluk kalacak şekilde hazırlanan bir üründür. Lahmacuna da benzetilir ancak lahmacun mayasız bir hamurdan yapılır ve içinde kuyruk yağı vardır. Cantıkta sadece dana kıyma vardır. Aradaki fark budur."

9 cantıktan sonrası ücretsiz

Pideci, dükkanda eskiden uygulanan bazı gelenekleri devam ettirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada demir ve soba üreticileri vardı. Bilek gücüyle çalışıp yorulan insanlar vardı ve yemek yiyecek yerler kısıtlı ve az olduğundan dolayı o zamanlarda çok fazla müşterimiz varmış. Babam o vakitlerde aldığı kararla ücretini ödeyerek 9 cantık yiyenlerden sonrakiler için ücret almamış. 9'dan sonrası ücretsiz olduğu için 14-15 cantık yiyen müşterilerimiz vardı. Şu anda da aynı şey geçerli ve 9 cantık yiyenlerden sonrası için ücret almıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır 9'un üzerine çıkan olmadı."

Genelde 4 çeşit cantık ürettiklerini aktaran Pideci, cantığın kıymalı, peynirli ve kaşarlısının 3,5 lira, kuşbaşılısının 5 lira olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret tescili için çalışılıyor

Cantığın coğrafi işaret tescili alabilmesi için çalıştıklarını dile getiren Pideci, bu kapsamda ilgililerle görüşmelerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.