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Bursalı şehit polise gözyaşı

İstanbul’da gözaltına alınan DAEŞ’li terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar, Bursa’daki baba ocağında göz yaşlarıyla karşılandı. Nişanlısı kafasına şehit polisin şapkasını takarken, annesi baygınlık geçirdi, acılı baba gözyaşları içerisinde taziyeleri kabul etti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Bursalı şehit polise gözyaşı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 24 yaşındaki Sinan Acar, dün gözaltına alınan DAEŞ’li terörist tarafından bıçaklanarak şehit oldu. İstanbul Emniyet Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törenin ardından şehit polisin na’şı baba ocağına getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan mahallede Osmangazi Belediyesi’nin kurduğu taziye çadırında hocalar Kuran-ı Kerim okuyup, mahalleliden ve akrabalarından helallik aldı.

Şehit polis ile 1 hafta önce nişanlanan Nida Fedayi, Sinan Acar’ın şapkasını takarak göz yaşı döktü. Şehidin cenazesinin mahalleye gelmesiyle birlikte bütün aile gözyaşlarına boğuldu. Bir okulun kreşinde çalışan anne Gülşen Acar baygınlık geçirirken, emekli baba Erdem Acar, gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden geçen sene tarih öğretmeni olarak mezun olan şehit Acar’ın tayin olamayınca polisliği seçtiği öğrenildi. Şehit polis Acar, bugün ikindi namazını müteakip Dikkaldırım Mihraplı Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Polis Şehitliği’ne defnedilecek.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Bursa
  4. Afyon
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  6. Osmangazi
  7. Kocatepe
  8. Gülşen
  9. Osmangazi Belediyesi
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