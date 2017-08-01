Bursalı hayırseverden sağlık merkezine bağış

Bursa Valiliği ile hayırsever Abdülhalim Altınoluk arasında Beşevler’de hazineye ait arsaya yapılacak aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için bağış protokol imzalandı. Protokolün imzaları Halim Altınolok ve yakınlarının yanı sıra yetkililerin katıldığı törenle Bursa Valiliği’nde atıldı. İmza töreninde konuşan Vali İzzettin Küçük, Altınoluk’un daha önce de bir okul yaptırarak Bursa’ya katkı sağladığını ifade etti. Abdülhalim Altınoluk ise, Vali Küçük’e bu bağış fırsatını sunduğu için teşekkür etti.

Protokole göre, Abdülhalim Altınoluk, merkezin isim hakkı karşılığında yatırım bedelinin yüzde ellisi olan 400 bin lirayı karşılayacak.