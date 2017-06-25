Bursa'dan Katar'a ihracaat patlaması!

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in başını çektiği bazı Arap ülkeleriyle ticari ve diplomatik kriz yaşayan Katar'a Bursa'dan yapılan ihracat, bir ayda yüzde 373 artışla 6 milyon 160 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl Katar'a 13,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Bursa'da, 1 Ocak-21 Haziran döneminde bu rakam 11,5 milyon dolara ulaştı. İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 81 arttı.

Bursa'dan Katar'a yapılan ihracat, 21 Mayıs-21 Haziran'da ise yüzde 373'lük artışla 6 milyon 160 bin dolara yükseldi. Katar'a geçen yılın aynı döneminde, 1 milyon 302 bin dolar dış satım yapılmıştı.

Katar'a ihraç edilen ürün grupları arasında, su ürünleri ve hayvancılık mamullerinde artış yaşandı. Geçen yıl 21 Mayıs-21 Haziran'da 93 bin dolar seviyelerinde gerçekleşen bu ürün grubunun ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 5 milyon 87 bin dolar seviyesine ulaştı.

Bursa, söz konusu dönemde İstanbul ve İzmir'in ardından Katar'a en fazla ürün ihracat yapılan kent oldu.

"Pazarın en önemli oyuncusu olmayı hedefliyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargonun, Bursa'nın dış ticaretine pozitif yansıdığını söyledi.

Katar'a ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Burkay, "Bu konuda pazarın en önemli oyuncusu olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Burkay, Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her geçen yıl arttığını, Katar'ın da Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bazı Arap ülkelerinin abluka kararı aldığı Katar, yaşadığı zorlukları Türkiye'nin destekleriyle aşmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Bursa da Katar ile ticaret hacmini artırıyor. Körfez ülkelerinin ambargosu sonrası Türkiye ve Katar arasındaki ticari ilişkiler, kısa bir sürede rekor düzeyde arttı. Bu ticaret hacminin daha da artmasını bekliyoruz. Bursa iş dünyası da zor günler geçiren Katar halkının yanında. Geçtiğimiz sene yüzde 35'lik artışla gerçekleştirdiğimiz 13,5 milyon dolarlık ihracat rakamını bu sene ilk 6 ayda neredeyse yakaladık. Amacımız, Katar pazarının en önemli oyuncuları arasında yer almak. Yıl sonuna kadar ihracatımızın katlanarak devam edeceğini düşünüyoruz"