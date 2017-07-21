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Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı

Bursa’dan çaldığı kamyonet ile Bilecik’in Bozüyük ilçesinden geçmeye kalkışan hırsızlık şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
Bursa’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tayfun S.(19) isimli şahıs, Bursa’dan çaldığı 16 SJG 38 plakalı kamyonet ile Bozüyük çevre yolu üzerinden Eskişehir’e doğru seyir ederken Yeşilkent Mahallesi civarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Burada yakıt alırken istasyon görevlileri şahsın tavırlarından şüphelenerek durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Ekiplerin olay yerine gelerek yaptıkları inceleme ve araştırmaların ardından aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs Tayfun S. gözaltına alınırken, çalıntı araca da el konuldu. Yapılan çalışmaların ardından araç sahibine ulaşılarak araç kendisine teslim edildi. Olaya karışan şüpheli Tayfun S. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:46
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
  3. Bilecik
  4. Bursa
  5. Bozüyük
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