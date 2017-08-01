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Bursa'dan 4-0'lık galibiyet sevinci

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı hazırlık maçından 4-0 galip ayrıldı.

01 Ağustos 2017 Salı 21:59
Bursa'dan 4-0'lık galibiyet sevinci

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Keçiörengücü ile hazırlık karşılaşması oynadı. Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Tesisleri’nde oynanan hazırlık müsabakasından Timsah, 4-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlıların gollerini Batalla, Deniz, Jorquera ve Stancu kaydetti. Taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen müsabakada yeşil-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Le Guen, kaptan Batalla ve kaleci Harun Tekin’e özel ilgi gösterdi.

Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takımın ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu ve bu oyunu 90 dakikaya yaymak istediklerini belirterek, "Bir maç daha oynayıp ritim kazanmamız gerekiyor. Takımımdan genel olarak memnunum" dedi.

Stat: Minareli Çavuş
Hakemler: Ali Şansalan, Ahmet Ayaz, Bilal Gülen
Bursaspor: Harun- Barış Yardımcı (Ertuğrul dk. 71), Ekong, Titi, Onur, Merter Yüce (Furkan Soyalp dk. 46), Jorquera, Aziz Behich (John dk. 71), Batalla, Stancu (Sercan Yıldırım dk. 71) , Deniz Yılmaz (Necid dk. 71)
Keçiörengücü: Yakup (Yaşar dk. 46), Tarık, Fatih (Erdi dk. 46), Hüseyin (Rıdvan dk. 46), Eşref, Ayhan, Kubilay (Serkan dk. 78), Berat Satılmış (Berat Gökçe dk. 78), Umut (Uğur dk. 46), Halis, Ahmet (Muhammet dk. 46)
Goller: Batalla (dk. 5), Deniz Yılmaz (dk. 33), Jorquera (dk. 35), Stancu (dk. 40) (Bursaspor)

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:59
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