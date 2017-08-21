Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şebekeyi çökertmek için harekete geçti. Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından operasyonun startını veren ekipler, aralarında çete başının da olduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 kilogram bonzai, bir miktar esrar ve metamfetamin, 1 adet tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin müşterileriyle aralarında şifreli konuştukları, müşterilerin uyuşturucu istemek için ‘100 veya 500 miligram ilaç lazım’ dediği öğrenildi. Hediye paketleri halinde uyuşturucuları müşterilerine gönderdikleri tespit edilen 14 kişiden 13’ü tutuklandı.