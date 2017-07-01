Bursa’da zehir tacirlerine savaş açıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 6 ayında icra edilen uyuşturucu operasyonlarının istatistiklerini paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Bursa genelinde “uyuşturucu madde satan, nakleden, satın alan ve kullanmak maksadıyla bulunduran” şahıs ve organizasyonların yakalanabilmeleri için yapılan çalışmalar kapsamında 2017 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen bin 715 ayrı operasyonda toplam 2 bin 430 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. 590 şüpheli şahsa “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Yakalananbin 840 şüpheli şahsa ise “kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 305 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

180 kilogram 545 gram esrar, 165 kilogram eroin, 10 kilogram 260 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 8 kilogram 700 gram metamfetamin, 4 bin 767 adet ecstasy tablet, bin 213 adet captagon tablet, 104 gram kokain, 139 kök kenevir ele geçirildi.

İHA muhabirine konuşan ve operasyonları değerlendiren Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "6 ayda 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Bursa’da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Bu mücadelede; vatandaşların, muhtarların desteği ve ihbarları çok önemli. Her türlü ihbarı önemsiyoruz. İhbarcıların kimliklerini kesinlikle gizli tutuyoruz. Sabaha kadar evlatlarını bekleyen anneler var. Bu anneler uyuşturucuya bulaşmış evlatlarını bekliyor. Onların acılarını dindirmek için bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Medyanın, vatandaşların ve muhtarlarımızın desteğiyle inşallah uyuşturucu illetinin kökünü Bursa’dan kazıyacağız" dedi.