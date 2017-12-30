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Bursa’da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu

Bursa’da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında yapılan operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:55
Bursa’da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında yol kontrol noktalarındaki arama faaliyetlerini ve operasyonlarını sürdürüyor. Osmangazi ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öne sürülen 3 şüpheliye yönelik olarak 2 ayrı hedefe operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu, şüphelilerin evlerinde dijital materyaller ve birçok örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Yıldırım’da ise sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gürsu’da da sosyal medya üzerinden DHKP-C örgüt propagandası yapan 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:55
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