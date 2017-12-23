Bursa’da yaşandı! Araçtan çıkanlar şoke etti… Bu hale geldi

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi.

Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde 16 HT 768 plakalı araçtan inen sürücü Durmuş K.(33) ve yanında bulunan Hasan Y.(25), Volkan G.(23), Ebru T.(17) markete girdi. Burada alışveriş yapan 4 kişi kasada bulunan görevliye 50 Türk Lirası verdi. Parayı inceleyen kasiyer sahte olduğunu söylemesi üzerine marketten çıkarak geldikleri araç ile kaçtılar. Market görevlisi polisi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine ekipler çevrede aracı aramaya başladı.

Aracı Demirtaş yolu üzerinde bulan ekip, ‘Dur’ ihtarında bulundu. Aracın sürücüsü D.K., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak Demirtaş istikametinde kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracı kovalarken, araç Osmangazi Caddesi üzerinde ters şeride girdi ve o şeritten yolu kesmek için gelen polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracında bulunan bir memur hafif yaralanırken, şüpheli araçta bulunan 4 zanlı, kazayı yara almadan atlattı.

Hafif yaralı polis memuru olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracı kovalayan ekiplerin olay yerine gelmesiyle şüpheliler araçtan indirilerek gözaltına alındı. Aracın sürücüsü D.K.’nin ehliyetsiz bir şekilde araç kullandığı ve uyuşturucu madde kullanımından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Araçta arama yapan polis ekipleri, sahte 50 Türk Lirası, uyuşturucu madde kullanımına yarayan eşya, 6 adet çalıntı şüphesi taşıyan cep telefonu ve bir adet bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.