Bursa’da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu. Bursa'da yoğun kar yağışları hayatı oldukça zorlaştırırken Bursa Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki öğrencilerin merakla beklediği haber geldi mi? Bursa'da 9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Bursa’da yarın okullar tatil mi?
Eklenme: 08 Ocak 2017, 15:23
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Bursa'da yarın okullar tatil mi sorusu cevabını buldu. 9 Ocak Pazartesi kar tatili mi diye merak eden öğrencilerin imdadına Bursa Valiliği koştu. Bursa Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. Peki Bursa'da okullar tatil mi?

Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır. 

Bursa'da karla kesintisiz mücadele devam ediyor

Bursa'da 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan'da 15, Gemlik'te 5, Gürsu'da 2, İnegöl'de 70, İznik'te 18, Karacabey'de 15, Keles'te 30, Kestel'de 9, Mudanya'da 10, Mustafakemalpaşa'da 60, Nilüfer'de 4, Orhaneli'nde 45, Orhangazi'de 10, Osmangazi'de 8 ve Yenişehir'de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı.
Ayrıca ilçe belediyeleri de karla mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 600 personel ve 40 araç, 24 saat boyunca aralıksız kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 10 adet tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 31 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 3 iş makinesi, 15 açık kasa araç ve 600 personel Yıldırımlıların günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 6 açık kasa kamyonet ve 30 personel de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi.
Gemlik'te ise belediye ekipleri kapalı köy yollarında aralıksız hizmet verirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını da başarıyla gerçekleştirdi.

 
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