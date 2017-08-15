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Bursa’da Volkan Şen'in forması hazır

Kanat takviyesi için yoğun bir şekilde çalışan Yeşil-Beyazlılar’da her yol Volkan Şen’e çıkıyor. Fenerbahçe’den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya son olarak 1.2 milyon Euro yıllık ücret öneren Timsah, alacağı yanıtı bekliyor.

15 Ağustos 2017 Salı 10:23
Bursa’da Volkan Şen'in forması hazır

Bursaspor eski yıldızını ikna etmek için her yolu deniyor. Öyle ki Volkan Şen’in Bursa’da giydiği 16 numaralı forma tüm numaralar belli olmasına rağmen kimseye verilmedi. Yönetimin tecrübeli futbolcuya, “Forman hazır. Bir an önce imzayı at ve giy” mesajı gönderdiği öğrenildi.

Kaynak:Fanatik

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:23
  1. Volkan Şen
  2. Bursaspor
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