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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Bursa’da 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:00
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dere ve Yenidere mahallelerinde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahların fişekleri ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 5 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:00
  1. Bursa
  2. operasyon
  3. uyuşturucu
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