Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yaptığı ilk operasyonda M.B., S.K. ve C.E.’yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde bir miktar metamfetamin, ectasy, esrar ile 1 adat tabanca, çok sayıda fişek ve 11 bin lira para ele geçirildi.

Osmangazi ilçesinde yapılan ikinci operasyonda ise uyuşturucu sattığı tespit edilen M.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalar sonucuna bir miktar metamfetamin, bonzai ile 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.