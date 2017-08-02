Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dere ve Yenidere mahallelerinde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahların fişekleri ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 5 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.