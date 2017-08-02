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Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa’da 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
Bursa’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dere ve Yenidere mahallelerinde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda Hint keneviri, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahların fişekleri ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 5 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:19
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. Mustafakemalpaşa
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