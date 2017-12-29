Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan operasyonda bir aracı durduran ekipler, Y.U.’yu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar, bonzai, ectasy, hassas terazi ve para ele geçirildi.

Nilüfer’e bağlı İzmir yolunda durdurulan başka bir araçta ise, esrar ele geçirildi. İ.S.H. ve K.B. gözaltına alındı.

3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.