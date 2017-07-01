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Bursa’da tütün hasadı başladı

Osmanlı’dan bu yana tütün yetiştirilen Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy’de tütün hasadı başladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:28
Bursa’da tütün hasadı başladı

Çavuşköy’de 40 hane 550 dekar tütün ekiyor. Her dönümden ortalama 200 kilo alınırken, toplam rekoltenin bu yıl 110 ton olacağı öğrenildi. Gençlerden yaşlısına kadar tütün tarlasında tütün hasadı yapan köylüler bu yıl 1 milyon 400 bin lira gelir elde edecek.

Çiftçi Ayşe Usüt, 13 yaşından bu yana yaklaşık 50 yıldan beri tütün ektiklerini belirterek, “Meşakkatli bir iş. Mart ayında tütün ekimi yapıyoruz. Haziran sonu itibariyle hasat yapıyoruz. Bu sene yağışlar iyi oldu. Verim oldukça iyi. Bu sene kilosunu 17 liradan alacaklarını duyduk. Fiyatlar bizi memnun etmiyor. 20 liranın üzerinde olsa daha güzel olacak. Dışarda içmeye hazır tütünün kilosu 100 liranın üzerinde. Biz kıyılmış tütünün kilosunu 17 liraya veriyoruz” dedi.

Çiftçi Şerife Acar ise, “Fiyatlardan memnun değiliz. Hiç olmazsa 20 lira olmalı. Özel sektör aldığı için fiyatlar artmıyor” dedi.

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Hasan Akalın, “Tütün hasadımız başladı. Marmara’da tek tütün eken köy bizim köyümüz. Bu sene rekolte çok güzel. Kalitemiz de arttı. 100 yıldan bu yana tütün ekiyoruz. Başlıca geçim kaynağımız tütün. 40 çiftçimiz bu işle ilgileniyor. Geçen yıl kilosunu 16 liradan alıyorlardı, bu sene 17 liradan satacağız. İmece usulü hasat yapıyoruz. Toplanan tütünler iplere diziliyor ve kurutuluyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:28
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