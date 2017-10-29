Bursa'da tribünler kırmızı-beyaz

Süper Lig’in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Antalyaspor’u ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.30’da başlayan müsabaka öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla görsel şölen yaşattı. Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, dostluk görüntüleri de sergiledi. Her iki takım taraftarları da Antalyaspor ve Bursasporlu oyuncuları birlikte tribüne çağırarak alkışladı.