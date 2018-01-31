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Bursa'da toprak kayması: Tahliye edildiler!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı 60 ev mühürlendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 00:16
Bursa'da toprak kayması: Tahliye edildiler!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde toprak kaymasından dolayı 60 ev mühürlendi. Evlerin duvarlarında geniş çatlaklar oluşurken, asfalt ise ikiye yarıldı. Evlerde yaşayan yaklaşık 120 kişi tahliye edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi Gürgür Sokak'ta toprak zeminin kayması ile çok sayıda evde geniş çatlaklar oluştu. Bahçelerin de kaydığı sokakta asfalt ikiye ayrıldı. Bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin aldığı karar ile 60 ev mühürlendi. Evlerde yaşayan 120 kişi misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleşti. Belediye zabıta ekipleri evlerini boşaltmayan vatandaşları da uyarak tahliyeleri gerçekleştirdi. Olası bir faciaya karşı, sokağın giriş ve çıkışları, araç ile yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri ve zabıta ekiplerinin mahalledeki bekleyişi devam ediyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 00:16
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