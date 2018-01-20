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Bursa'da tombala operasyonu

Bursa Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen tombala operasyonunda çok sayıda kişiye para cezası kesilirken işletme sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:11
Bursa'da tombala operasyonu

Bursa Osmangazi’de yapılan operasyonda ’Dernek Lokali’ adı altında faaliyet gösteren yerde tombala denilen kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine yapılan baskında, 1 adet tombala makinesi, 235 adet tombala kartı, 90 adet beyaz tombala pulu, sarı ve mavi olmak üzere 650 adet pul ele geçirildi. Kumar oynarken yakalanan 23 şahsa 227 TL para cezası kesilirken iş yeri sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı. Ayrıca Bölgedeki çeşitli iş yerlerini de denetleyen Ahlak Büro Amirliği ekipleri 1 adet şarj aleti görünümlü slot makinesi ve 1 adet çarkıfelek makinesi ele geçirdi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:11
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