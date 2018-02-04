Bursa'da teleferik seferleri iptal
Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de sefer yapamayacak.04 Şubat 2018 Pazar 13:00
Dünyanın tek halatlı uzun teleferikleri arasında gösterilen ve 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gündür çalışmıyor.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle bugün kapalı olacaktır" ifadesi kullanıldı.
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