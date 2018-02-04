Bursa'da teleferik seferleri iptal

Dünyanın tek halatlı uzun teleferikleri arasında gösterilen ve 20 saniyede bir 8 kişilik vagonların sefer yaptığı Uludağ'a yolcu taşıyan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle 3 gündür çalışmıyor.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle bugün kapalı olacaktır" ifadesi kullanıldı.