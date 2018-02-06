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Bursa'da tamir ettiği telefonun bataryası patladı

İnegöl ilçesinde, telefon tamircisi Ayhan Şahin, tamir ettiği cep telefonunun bataryasının patlayarak alev almasıyla hafif yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 17:40
Bursa'da tamir ettiği telefonun bataryası patladı

İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Cuma Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e götürdü. 

Ayhan Şahin, aparatıyla söktüğü şişen batarya bir anda patladı ve şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Şahin'in kaşlarının ve saçının bir kısmı yandı.



Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:40
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  5. patlama

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