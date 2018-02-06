Bursa'da tamir ettiği telefonun bataryası patladı

İnegöl’de ikamet eden Aykan Doğru, bataryası şişen telefonunu tamir için Cuma Mahallesi Sarraflar Çarşısı'nda faaliyet gösteren arkadaşı telefon tamircisi Ayhan Şahin’e götürdü.

Ayhan Şahin, aparatıyla söktüğü şişen batarya bir anda patladı ve şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Şahin'in kaşlarının ve saçının bir kısmı yandı.







