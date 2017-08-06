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Bursa'da tadilat sesine kızdı evini yaktı!

Bursa'da tadilat sesine kızan bir kadın evini ateşe verdi. Yangında kendi de yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

06 Ağustos 2017 Pazar 21:20
Bursa'da tadilat sesine kızdı evini yaktı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.F. (41) üst kattan gelen tadilat seslerine kızdı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen kadın evdeki benzini dolaplara döktü.

Daha sonra evi ateşe veren H.F.'nin evi tutuştu.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, karın bölgesinde yanıklar oluşan H.F. hastaneye kaldırıldı.

Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 21:20
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