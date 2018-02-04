Bursa’da şüpheli valiz korkusu

Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi’nde yol kenarına bırakılan siyah renkli valizi gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen Beşevler Polis Merkezi ekipleri şüpheli valizin etrafına güvenlik şeridi çekip, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanlarının incelemesinde valizde herhangi bir düzeneğe rastlanmazken, valizin içerisinden erkek kıyafetleri çıktı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cadde yeniden trafiğe açıldı.