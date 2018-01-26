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Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartman yöneticisi ile bina sakini arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:34
Bursa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın yöneticisi Hacı M.K. (38), gece saatlerinde köpeğinin havlayarak çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle bina sakini Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartıştı.

SİLAHLA 2 KİŞİYİ VURDU

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı M.K'nin silahla ateş açması sonucu Şen ve Çelik ile olay yerinde bulunan H.U. yaralandı.

Şen, kaldırıldığı özel hastane, Çelik de Mudanya Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.U'nun Mudanya Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Zanlı Hacı M.K. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:34
  1. Bursa
  2. Mudanya
  3. silahlı kavga
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