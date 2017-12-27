Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Hüseyin Koç (27) ve arkadaşı E.C. (26), bir tanıdıklarıyla buluşmak için Belediye Mezbahanesi yolundaki zeytin bahçesine geldi.

Bu sırada bahçeye gelen 2 kişi ile Hüseyin Koç arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Koç, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.