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Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

22 Ağustos 2017 Salı 11:09
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, Bursa'nın Gürsu ilçesi TOKİ Dışkaya mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından aracı söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:09
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