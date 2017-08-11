Bursa’da seyir halindeki araç yandı

Edinilen bilgiye göre, olay Dr. Ziya Kaya Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan kapalı pazar yeri önünde meydana geldi. Harekethalindeki 16 VG 388 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladığını gören araç sürücüsü ve araçtaki bir kişi daha aracı yol ortasına bırakarak kaçmaya başladı. Araçtan can havliyle kurtulan sürücü aynı istikamette ve karşı yönden gelen araçları durdurarak zarar görmelerini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yanan aracı söndürdü.

Yangın sırasında polis ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapatırken, yanan araçtaki eşyalar sahipleri tarafından boşaltıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.