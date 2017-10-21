Bursa'da saman yüklü traktör küle döndü
Karacabey'de saman ve hayvan yemi yüklü traktörün römorku çıkan yangında kül oldu.21 Ekim 2017 Cumartesi 18:00
Bursa Karacabey İlçesi Bayramdere Yolu'nda meydana geldi. Tevfk Y. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı hayvan yemi ve saman yüklü iki romokta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler kısa sürede traktöre de sıçradı. Sürücü kaçarak kurtulurken, yangında römorklar ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.