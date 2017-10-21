Bursa'da saman yüklü traktör küle döndü

Bursa Karacabey İlçesi Bayramdere Yolu'nda meydana geldi. Tevfk Y. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı hayvan yemi ve saman yüklü iki romokta, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler kısa sürede traktöre de sıçradı. Sürücü kaçarak kurtulurken, yangında römorklar ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.