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Bursa'da sahte içki operasyonu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kaçak içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
Bursa'da sahte içki operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden R.K ve T.K'nin evlerinde kaçak içki ürettikleri ihbarını alan güvenlik güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan arama ve kontrollerde, içki üretmek için iki ayrı bölümde kurulmuş düzenekler ile 150 litre kaçak içki, her biri yüzer litrelik 23 varil içinde mayalanmaya bırakılmış meyve posası ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K ve T.K'nin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
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