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Bursa'da patlama: 1 polis yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarındaki yaya köprüsü üzerine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakı sonucu 1 polis memuru yaralandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 09:47
Bursa'da patlama: 1 polis yaralı

Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi'nde bulunan Hacivat Deresi üzerindeki yaya köprüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir polis memurunun geçtiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 09:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • as ... cocugu teroristias ... cocugu teroristi1 sa önce
    yakaladigin ... teroristi asmaz beslersen dah boyle cok bombalar yenir..
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