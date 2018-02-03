Bursa'da patlama: 1 polis yaralı

Yıldırım ilçesinin Erikli Mahallesi'nde bulunan Hacivat Deresi üzerindeki yaya köprüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir polis memurunun geçtiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.