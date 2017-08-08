Bursa'da parfüm dükkanındaki patlama ucuz atlatıldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde parfüm satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Yavuz Selim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi'nde parfüm dükkanı bulunan Suriyeli Yaser Heno, akşam saatlerinde iş yerini kapatıp evine gitti.

Bir süre sonra dükkanda patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlamanın ardından dükkanda hasar oluşurken cam parçaları ve parfüm şişelerinin yola saçılması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.