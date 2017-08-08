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Bursa'da parfüm dükkanındaki patlama ucuz atlatıldı

Bursa'da Suriyelilerin çalıştırdığı parfüm dükkanında patlama meydana geldi. Şans eseri patlamada ölen veya yaralanan olmadı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:53
Bursa'da parfüm dükkanındaki patlama ucuz atlatıldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde parfüm satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Yavuz Selim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi'nde parfüm dükkanı bulunan Suriyeli Yaser Heno, akşam saatlerinde iş yerini kapatıp evine gitti.

Bir süre sonra dükkanda patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlamanın ardından dükkanda hasar oluşurken cam parçaları ve parfüm şişelerinin yola saçılması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:53
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