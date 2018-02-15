Bursa'da ortaokul öğrencilerinden şehit ailelerine mektup

Bursa'daki Şehit Jandarma Çavuş Erman Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 öğrenci, "Şehitlere Mektup" projesi kapsamında 100 şehit ailesine mektup gönderdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle yürütülen ve okul öğretmenlerinden Mustafa Yılmaz öncülüğünde başlatılan projede, 100 kız öğrenci, kentteki 100 şehit ailesine duygu ve düşüncelerini dile getiren birer mektup yazdı.

Mektuplar, üzerinde Türk bayrağı olan zarflara konularak, dernek yetkilileri aracılığıyla şehit ailelerine teslim edildi. Mektupları okuyup duygulanan şehit aileleri, öğrencileri arayıp teşekkür etti.

Proje koordinatörü Mustafa Yılmaz, geçen yıl da benzer bir proje yaptıklarını, 15 Temmuz darbe girişimindeki şehitlerin ailelerine mektup yazdıklarını söyledi.

Yılmaz, bu yıl Bursa'daki şehit ailelerinin gururuna ortak olmak istediklerini vurgulayarak, "Okulun amacının sadece Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi derslerin verilmesi değil, aynı zamanda milli değerlerimize sahip çıkmak olduğunu göstermek için böylesine güzel bir projeye imza attık." dedi.

Çok olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz de çok mutlu. Çocuklarımız, aileler dönüş yaptıktan sonra ne kadar güzel bir çalışma yaptıklarını gördüler. Hatta mektup yazmayan öğrencilerimiz de yazmadıkları için üzüntülerini dile getirdi. Bundan sonra da bu tarz projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Okul Müdürü Ahmet Geldi ise "Bursa'da bir ilke imza attık. İlerleyen günlerde şehit aileleriyle öğrencilerimizi bir araya getirecek bir program yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Başer: "Duygularımı satırlara döktüm"

Mektup yazan öğrencilerden Tuğba Başer de geçen yıl düzenlenen projeye katılamadığını, bu yıl ki organizasyonda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Mektubun ilk satırlarında zorlandığını belirten Başer, "Bir iki satır yazdıktan sonra kelimeler arka arkaya gelmeye başladı. Duygularımı satırlara döktüm. Mektubu teslim ettikten sonra aile tarafından telefonla arandım. 'Sizin gibi çocuklar yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz' dediler. Bu sözü duyunca çok duygulandım. İlk fırsatta gidip ellerini öpeceğim. 14 yaşındayım ve şimdiye kadar içinde bulunduğum en güzel proje buydu." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Merve Yeşilyurt da mektubunda şehit ailelerine teşekkür ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mektupta dualarımızda olduklarını yazdım. Geri dönüş oldu. Sosyal medyada da paylaşmışlar. 'Kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş güzel kızımız, bize bu mektubu göndermiş' diye sosyal medyadan da paylaşmışlar. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Bundan sonra bu tür projelerde yer alacağım." diye konuştu.

Okul başkanı 7. sınıf öğrencisi Şevval Nazlı Dağcı ise şehit ailesinin kendisini aramasından sonra duygulandığını vurgulayarak, "Çok yoğun duygular yaşadım. İnşallah bir programda şehit aileleriyle yüz yüze de görüşeceğiz." dedi.