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Bursa’da öğretmen ve doktorlara FETÖ operasyonu 12 kişi gözaltında

Bursa’da FETÖ/PDY’nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:22
Bursa’da öğretmen ve doktorlara FETÖ operasyonu 12 kişi gözaltında

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Şüphelilerin güncel kurban bağışı listesinde bulunduğu öğrenilirken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve 1 dolar ele geçirildi.

Doktorun kamu hastanelerinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu ve bylock görüşmelerini başka bir örgüt üyesinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları da belirlendi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:22
  1. BURSA
  2. ÖĞRETMEN
  3. DOKTOR
  4. FETÖ
  5. OPERASYON
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