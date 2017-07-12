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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa D'nin (30) kullandığı 34 ZC 6196 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki Nejat Ü'ye ait 16 LOT 34 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Gökhan M. (31), Samet T. (27) ve Tolga G. (33) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
  1. 4 Yaralı
  2. Bursa
  3. trafik kazası
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