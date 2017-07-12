Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:55
Alınan bilgiye göre, Mustafa D'nin (30) kullandığı 34 ZC 6196 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki Nejat Ü'ye ait 16 LOT 34 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Gökhan M. (31), Samet T. (27) ve Tolga G. (33) yaralandı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.